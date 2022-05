Torricelli | «Si chiude un’epoca dei grandissimi difensori italiani»

(Di lunedì 16 maggio 2022) Le parole dell’ex bianconero Morenosull’addio di Chiellini: «Sidei» Morenoha parlato a JTV sull’addio di Chiellini alla Juventus. Le sue parole. «Spendere parole per l’uomo è inutile, con lui si concludedei grandi. Incarna la figura del difensore arcigno, fisico, magari tecnicamente non eccelso ma non vedo nessuno che possa portare avanti la sua tradizione. Al netto dell’addio a un grandissimo, maiuscolo, sidei». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : TORRICELLI a JTV: 'Con Chiellini si chiude l'epoca dei grandi difensori italiani' - TUTTOJUVE_COM : TORRICELLI a JTV: 'Con Chiellini si chiude l'epoca dei grandi difensori italiani' -

Tutto Juve

Muove braccia e gambe, risponde agli stimoli, stringe la mano, alza il pollice , apre egli ... Mi hanno appena chiamato tra gli altri Zoff, Schillaci, Zenga e, e una miriade di amici. ...1 Subito Groza pericoloso,in corner. 1 INIZIA BOLOGNA - SASSUOLO ! Primo possesso in favore dei neroverdi. 14.52 Riscaldamento terminato per entrambe le squadre. 14.38 Ecco le ... TORRICELLI a JTV: "Con Chiellini si chiude l'epoca dei grandi difensori italiani" Ospite di Juventus Tv, Moreno Torricelli ha elogiato Giorgio Chiellini ... Al netto dell'addio a un grandissimo, maiuscolo, si chiude un'epoca dei grandissimi difensori italiani". Queste le sue parole ...Nuove Acque rende noto che mercoledì 11 maggio è stato programmato un intervento di manutenzione dell’acquedotto nel comune di Chiusi, in via Oslavia. Per questo motivo, dalle 10.30 alle 17.00 si potr ...