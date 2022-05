Torino | il dt Vagnati | 'Brekalo non vuole restare Siamo delusi'

Advertising

MondoToro_net : ?? #Vagnati a Torino Channel: “#Brekalo? Abbiamo dovuto declinare la nostra opzione sull’acquisto definitivo del calciatore” ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, #Brekalo lascerà a fine stagione - brunofernandovf : L'unica frase detta giusta da Vagnati è che a Torino ci vogliono giocatori che hanno il fuoco dentro,nonostante gra… - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ? Josip #Brekalo non resterà al #Torino! ?? Come annunciato dal DS granata Vagnati, il club piemontese av… - marcoconterio : ?? L'annuncio ufficiale del ds del #Torino Davide Vagnati su Josip Brekalo al sito granata: 'Ci ha comunicato la vol… -

Torino Granata

Ilsta cercando un portiere per la prossima stagione:sta sondando il terreno per Gollini, le ultime Ilsta cercando il portiere per la prossima stagione e il nome di Gollini è tra ..., CAIRO: 'BELOTTI NE STIAMO PARLANDO. BREMER PIACE A MOLTE SQUADRE' Queste le sue parole, su ... Non siamo così prosaici" Su Belotti: " Con Belotti il contratto è in scadenza,e il suo ... Il Torino avrebbe individuato il sostituto di Bremer. Per Vagnati è in programma un viaggio in... Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato ai canali ufficiali del club offrendo un aggiornamento sulla trattativa per il riscatto di Josip Brekalo, che non rimarrà al Toro per una sua ...Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha rilasciato un'intervista a Torino Channel in cui ha parlato della questione più calda dell'attualità granata, quella legata al mancato riscatto di J ...