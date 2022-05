Torino | frenata per Brekalo | il croato vuole la Champions

(Di lunedì 16 maggio 2022) Bruscasulla trattativa trae il, sembrava tutto fatto invece illaSembrava tutto fatto per il riscatto dial, invece la trattativa ha subito una brusca. Cairo era pronto a versare gli 11 milioni di euro per confermare ilanche nella prossima stagione, ma lo stesso calciatore ha avuto alcuni dubbi. In primis la sua voglia di giocare laLeague e l’altra l’idea dell’agente di portarlo a scadenza con il Wolfsburg. Lo scrive La Stampa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Frenata nella trattativa per il riscatto di #Brekalo ?? -

Agenzia ANSA

Bruscasulla trattativa tra Brekalo e il, sembrava tutto fatto invece il croato vuole la Champions Sembrava tutto fatto per il riscatto di Brekalo al, invece la trattativa ha subito una ...Lafa rumore, anche perché la Roma ha dovuto fare a meno del suo uomo decisivo, che in ... Per ora ha solo un doppio obiettivo, tornare al gol (magari non a, probabilmente riposerà) nella ... Calcio: il Torino frena la rincorsa all'Europa della Lazio Si complicano le mosse di calciomercato del Torino per il futuro: frenata per il riscatto di Brekalo, ultimatum per Praet. Il riscatto di Brekalo nel Torino sembrava cosa fatta. Voltafaccia Brekalo: ...Annuncio vendita Citroen Grand C4 SpaceTourer Grand Space BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine Pack nuova a Torino nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...