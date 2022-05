Toghe in sciopero, Anm Roma e Lazio: “Riforma animata da intenti punitivi” (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Una Riforma della giustizia “predisposta per un’insensata rivalsa contro la magistratura, fatta senza ascoltarne il punto di vista” e che “non migliorerà affatto la qualità e la funzionalità del servizio”. Così l’Anm di Roma e Lazio nel giorno dello sciopero proclamato dalla magistratura contro la Riforma della giustizia. Una Riforma, scrive la Giunta dell’Anm di Roma e Lazio in una nota, che “sembra animata da intenti punitivi finalizzati a ridimensionare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura nell’esercizio delle sue funzioni, impoverendo il servizio ai cittadini (…), una Riforma che impoverisce e rende più difficile il controllo di legalità e l’applicazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Unadella giustizia “predisposta per un’insensata rivalsa contro la magistratura, fatta senza ascoltarne il punto di vista” e che “non migliorerà affatto la qualità e la funzionalità del servizio”. Così l’Anm dinel giorno delloproclamato dalla magistratura contro ladella giustizia. Una, scrive la Giunta dell’Anm diin una nota, che “sembradafinalizzati a ridimensionare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura nell’esercizio delle sue funzioni, impoverendo il servizio ai cittadini (…), unache impoverisce e rende più difficile il controllo di legalità e l’applicazione ...

