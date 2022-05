Timperi-Setta, nuovo scontro in TV: stavolta litigano per Laura Pausini – VIDEO (Di lunedì 16 maggio 2022) Tra Tiberio Timperi e Monica Setta non c’è simpatia e questo i telespettatori lo sanno bene, dato che il giornalista e conduttore si è più volte scontrato con la collega. Proprio questa mattina è andata in scena una nuova puntata, con Timperi e Setta che hanno cominciato a discutere sull’abbigliamento di Laura Pausini all’Eurovision per poi arrivare a dirsele senza mezzi termini. Durante l’appuntamento odierno di Uno Mattina in Famiglia l’argomento in questione era proprio l’outfit che la celebre cantante ha sfoggiato in occasione della kermesse canora, che si è svolta al PalaOlimpico di Torino e che è terminata sabato sera con il successo degli ucraini Kalush Orchestra. Il look della Pausini è stato inizialmente preso di mira da Stefano Dominella, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 16 maggio 2022) Tra Tiberioe Monicanon c’è simpatia e questo i telespettatori lo sanno bene, dato che il giornalista e conduttore si è più volte scontrato con la collega. Proprio questa mattina è andata in scena una nuova puntata, conche hanno cominciato a discutere sull’abbigliamento diall’Eurovision per poi arrivare a dirsele senza mezzi termini. Durante l’appuntamento odierno di Uno Mattina in Famiglia l’argomento in questione era proprio l’outfit che la celebre cantante ha sfoggiato in occasione della kermesse canora, che si è svolta al PalaOlimpico di Torino e che è terminata sabato sera con il successo degli ucraini Kalush Orchestra. Il look dellaè stato inizialmente preso di mira da Stefano Dominella, ...

