Ternana | Lucarelli ha firmato la lettera del presidente | insieme avanti per la Serie A

"Pubblichiamo la lettera di intenti firmata dal nostro allenatore, Cristiano Lucarelli, con le linee guida dettate dal presidente Stefano Bandecchi, per la prossima stagione agonistica. Si è fatto molto clamore nei giorni successivi la fine del campionato riguardo problematiche di rapporto tra la Società ed il mister, problematiche che non sussistono in quanto tutti, ognuno per il suo ruolo, sono impegnati e focalizzati verso il raggiungimento di un obiettivo che rappresenterebbe il coronamento di un sogno". Questa la nota con cui la Ternana ha annunciato la prosecuzione del rapporto con l'allenatore livornese Cristiano Lucarelli, che ha quindi firmato la ormai famosa lettera in cui si evidenziano fra le altre cose che saranno quattro, oltre i fuori rosa, le cessioni ...

