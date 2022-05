Termovalorizzatore Roma, Radicali italiani: raccolta firme per referendum (Di lunedì 16 maggio 2022) I Radicali italiani avvieranno una raccolta firmbe per un referendum sul nuovo Termovalorizzatore a Roma. “Nella Capitale da circa sedici anni non viene costruito un impianto di gestione dei rifiuti nonostante i poteri speciali in vigore per diversi periodi. Ciò dimostra che senza la partecipazione popolare nessun impianto verrà mai costruito. Per questo è importante chiedere ai cittadini cosa ne pensano: il referendum imporrebbe un grande dibattito in città sul piano complessivo della giunta e sulle alternative possibili.”: è quanto emerge da una nota. Ecco nello specifico cosa hanno dichiarato. “Nella Capitale da circa sedici anni non viene costruito un impianto di gestione dei rifiuti nonostante i poteri speciali in vigore per diversi periodi. Ciò dimostra che, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) Iavvieranno unafirmbe per unsul nuovo. “Nella Capitale da circa sedici anni non viene costruito un impianto di gestione dei rifiuti nonostante i poteri speciali in vigore per diversi periodi. Ciò dimostra che senza la partecipazione popolare nessun impianto verrà mai costruito. Per questo è importante chiedere ai cittadini cosa ne pensano: ilimporrebbe un grande dibattito in città sul piano complessivo della giunta e sulle alternative possibili.”: è quanto emerge da una nota. Ecco nello specifico cosa hanno dichiarato. “Nella Capitale da circa sedici anni non viene costruito un impianto di gestione dei rifiuti nonostante i poteri speciali in vigore per diversi periodi. Ciò dimostra che, ...

CarloCalenda : La Raggi è stata la peggiore sindaca della storia di Roma. Tanto che, caso unico per sindaco in carica, è arrivata… - DantiNicola : Le parole del Commissario Timmermans smontano parte della propaganda #M5S contro il #termovalorizzatore a Roma. Res… - raffaellapaita : Siamo arrivati a questo tragico punto: usare come argomento i ‘propri figli’ per opporsi al #termovalorizzatore. Si… - Esmeralda_1965 : RT @chiccotesta: Pure la peste suina abbiamo a Roma per via dei cinghiali . E se la prendono con il termovalorizzatore. Veramente senza pud… - MKISKOV : RT @GOccorsio: Il @Mov5Stelle non vuole il termovalorizzatore a Roma però portano la spazzatura in Emilia e in Toscana dove viene smaltita… -