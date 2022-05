Tennis: Malagò a Binaghi, 'attacco inelegante, sbagliato e profondamente non vero' (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Ci siamo stupiti moltissimo di aver avuto tutta questa attenzione nella conferenza stampa di conclusione degli Internazionali d'Italia di Tennis. Io penso e credo che in questo caso sarebbe stato più giusto, più bello e soprattutto più importante dedicare tutti i minuti a quello di particolarmente significativo è riuscito a fare in questi giorni il torneo. E' stato fatto ma in un modo marginale rispetto al peso che è stato riconosciuto al tema di un attacco inelegante, sbagliato, profondamente non vero, sgrammaticato anche sotto il profilo dei ruoli a livello nazionale e internazionale". E' la dura risposta del presidente del Coni Giovanni Malagò all'attacco di ieri da parte del presidente della Fit Angelo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Ci siamo stupiti moltissimo di aver avuto tutta questa attenzione nella conferenza stampa di conclusione degli Internazionali d'Italia di. Io penso e credo che in questo caso sarebbe stato più giusto, più bello e soprattutto più importante dedicare tutti i minuti a quello di particolarmente significativo è riuscito a fare in questi giorni il torneo. E' stato fatto ma in un modo marginale rispetto al peso che è stato riconosciuto al tema di unnon, sgrammaticato anche sotto il profilo dei ruoli a livello nazionale e internazionale". E' la dura risposta del presidente del Coni Giovanniall'di ieri da parte del presidente della Fit Angelo ...

