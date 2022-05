Tennis | Laura Robson si ritira a 28 anni

(Di lunedì 16 maggio 2022)ha confermato il ritiro. Lata britca, vincitrice di Wimbledon junior a 14e medaglia d’argento olimpica a 18, ha detto basta dopo una serie infortuni e operazioni: da un intervento al polso nel 2014 e tre operazioni all’anca negli ultimiè salita fino al numero 27 nella classifica mondiale. “Ho affrontato ogni possibilità di riabilitazione e chirurgia – ha dichiarato alla BBC -. Sembra strano dirlo ad alta voce, ma ho finito, basta, sono in pensione”. SportFace.

