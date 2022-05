Tempesta d'amore, anticipazioni 16 maggio: un nuovo lavoro per Erik? (Di lunedì 16 maggio 2022) A Tempesta d'amore, Erik Vogt sarà alla ricerca di un nuovo lavoro, dopo aver provato a convincere Werner a concedergli una seconda chance e a riaffidargli il suo incarico di PR al Fürstenhof. Il Saalfeld ha spiegato a Vogt di non poter prendere in considerazione la sua richiesta in quanto è sotto processo per la truffa finanziaria che ha ordito alle spalle di Cornelius Von Thalheim e riassumerlo non gioverebbe assolutamente all'immagine dell'albergo. A questo punto, l'uomo, come raccontano le anticipazioni di oggi, lunedì 16 maggio, spererà nell'intercessione di Ariane, ma la dark lady non avrà alcuna intenzione di fare la guerra ai Saalfeld e riuscirà solo ad ottenere per il suo fidanzato un impiego come uomo delle pulizie in hotel. Cosa deciderà di fare ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 16 maggio 2022) Ad'Vogt sarà alla ricerca di un, dopo aver provato a convincere Werner a concedergli una seconda chance e a riaffidargli il suo incarico di PR al Fürstenhof. Il Saalfeld ha spiegato a Vogt di non poter prendere in considerazione la sua richiesta in quanto è sotto processo per la truffa finanziaria che ha ordito alle spalle di Cornelius Von Thalheim e riassumerlo non gioverebbe assolutamente all'immagine dell'albergo. A questo punto, l'uomo, come raccontano ledi oggi, lunedì 16, spererà nell'intercessione di Ariane, ma la dark lady non avrà alcuna intenzione di fare la guerra ai Saalfeld e riuscirà solo ad ottenere per il suo fidanzato un impiego come uomo delle pulizie in hotel. Cosa deciderà di fare ...

Advertising

OfloareOfloare1 : RT @errante_l: e,..”Quando ami davvero devi essere pronto a tutto. Al fulmine e alla tempesta.. Non puoi sapere fin dove ti spingerà quel s… - AnnamariaGalav2 : RT @errante_l: e,..”Quando ami davvero devi essere pronto a tutto. Al fulmine e alla tempesta.. Non puoi sapere fin dove ti spingerà quel s… - LinkaTv : E' iniziato Tempesta d'amore - PRIMA TV su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - ReignOfTheSerie : Tempesta d’amore: trama settimanale dal 15 al 21 maggio 2022 *KlausMary* #tempestadamore #sturmderliebe #soap - GaryHolowski : La barca in un porticciuolo andaluso su cui vivo con un vecchio francese alcolizzato É battezzata C’est La Vie… Tra… -