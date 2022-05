Tabellone qualificazioni femminili Roland Garros 2022 | al via quattro italiane

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ildellealle tennisteal via, determinate a farsi strada nel draw cadetto per tentare di staccare il pass per ilprincipale. A difendere i colori italiani ci saranno Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Federica Di Sarra ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito ilcompleto. (1) Potapova vs Zarazua Serban vs Kulikova Papamichail vs Bonaventure Miyazaki vs In-Albon (26) (2) Niemeier vs Cadantu-Ignatik Herdzelas vs Ponchet Bolsova vs Von Deichmann Uchijima vs Yuan (28) (3) Zhu vs Sanders 6-4 6-4 Vikhlyantseva vs Garcia Perez 6-3 7-6(4) Kuzmova vs Loeb 7-6(5) 6-4 L.Fruhvirtova vs Kawa (25) 6-0 6-4 (4) X.Wang vs Han Siegemund vs ...