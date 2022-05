Svezia nella Nato, il governo informa il re: “Giorno storico, finisce un’era”. Putin: “Reagiremo” (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo la Finlandia, ora anche la Svezia chiede di aderire alla Nato. Un ingresso difensivo, accolto con favore da premier e ministri d’Europa, ma recepito come una minaccia da parte del presidente russo Vladimir Putin che, ancora poco fa, ha commentato duramente la risoluzione dei due Paesi scandinavi. «La Russia non ha alcun problema con Helsinki e con Stoccolma. Ma Mosca dovrà dare una ”riposta” al loro ingresso nella Nato e alla presenza di infrastrutture militari nei due Stati», ha dichiarato a caldo il capo del Cremlino. Svezia nella Nato: duro monito di Putin Aggiungendo: «Non abbiamo un problema con la Finlandia e con la Svezia», ha detto Putin al vertice del Csto – l’Organizzazione del Trattato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo la Finlandia, ora anche lachiede di aderire alla. Un ingresso difensivo, accolto con favore da premier e ministri d’Europa, ma recepito come una minaccia da parte del presidente russo Vladimirche, ancora poco fa, ha commentato duramente la risoluzione dei due Paesi scandinavi. «La Russia non ha alcun problema con Helsinki e con Stoccolma. Ma Mosca dovrà dare una ”riposta” al loro ingressoe alla presenza di infrastrutture militari nei due Stati», ha dichiarato a caldo il capo del Cremlino.: duro monito diAggiungendo: «Non abbiamo un problema con la Finlandia e con la», ha dettoal vertice del Csto – l’Organizzazione del Trattato ...

