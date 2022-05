Svezia e Finlandia nella Nato, Russia: “Errore con conseguenze di vasta portata” (Di lunedì 16 maggio 2022) Finlandia e Svezia annunciano la domanda di adesione alla Nato, la Russia risponde. La decisione è arrivata pochi giorni fa: la Finlandia, attraverso le parole del presidente Niinisto e della premier Sanna Marin, hanno fatto sapere che quella che arriverà “è una nuova era si apre”. A spiegare i motivi che hanno spinto la Finlandia a presentare domanda di adesione è stata la premier Marin in conferenza. “Non avremmo preso questa decisione se non avessimo pensato che avrebbe rafforzato la nostra sicurezza nazionale: pensiamo che sia la giusta decisione. La minaccia nucleare è molto seria, e non può essere isolata in una specifica regione se parliamo di armi nucleari”, ha la premier finlandese. La Svezia invece presenterà la sua domanda domani. Una doppia mossa che ha ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022)annunciano la domanda di adesione alla, larisponde. La decisione è arrivata pochi giorni fa: la, attraverso le parole del presidente Niinisto e della premier Sanna Marin, hanno fatto sapere che quella che arriverà “è una nuova era si apre”. A spiegare i motivi che hanno spinto laa presentare domanda di adesione è stata la premier Marin in conferenza. “Non avremmo preso questa decisione se non avessimo pensato che avrebbe rafforzato la nostra sicurezza nazionale: pensiamo che sia la giusta decisione. La minaccia nucleare è molto seria, e non può essere isolata in una specifica regione se parliamo di armi nucleari”, ha la premier finlandese. Lainvece presenterà la sua domanda domani. Una doppia mossa che ha ...

