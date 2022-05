Svezia e Finlandia nella Nato | Letta | “L’Italia non può che dire sì”

(Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA – Di fronte alla richiesta didi aderire alla, “non può chesì”. Così il segretario del Pd, Enrico, a Piacenza per alcune iniziative elettorali con la candidata a sindaco Katia Tarasconi. “Il nostro Paese deve essere allineato con gli altri Paesi europei”, ha sottolineato, aggiungendo: “Non credo che l’ingresso dellae dellaabbia l’effetto di allontanare la pace, ma semmai di avvicinarla”. “Non credo si possa colpevolizzare il popolo svedese e quello finlandese se, di fronte alla minaccia di Putin, hanno deciso di proteggersi”, ha quindi aggiunto. “Se paesi neutrali si avvicinano all’Ue e all’alleanza occidentale e non alla Russia, questo deve far considerare a ...

di Francesca Basso Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha detto che si aspetta di "dare seguito rapidamente serichiederanno l'adesione" DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE BRUXELLES - Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg domenica, al termine della riunione informale dei ministri degli ...'Per quanto riguarda l'allargamento (della Nato), anche attraverso l'ammissione di nuovi membri nell'Alleanza,, vorrei sottolineare che la Russia non ha problemi con questi Paesi . ...ROMA - Di fronte alla richiesta di Svezia e Finlandia di aderire alla Nato, "l'Italia non può che dire sì". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a ...Svezia presenterà la domanda di ingresso alla Nato: "È una decisione storica. Stiamo lasciando un'epoca ed entrando in una nuova" ...