Svezia e Finlandia nella Nato, Letta: “Italia non può che dire sì” (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Di fronte alla richiesta di Svezia e Finlandia di aderire alla Nato, “l’Italia non può che dire sì”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Piacenza per alcune iniziative elettorali con la candidata a sindaco Katia Tarasconi. “Il nostro Paese deve essere allineato con gli altri Paesi europei”, ha sottolineato aggiungendo: “Non credo che l’ingresso della Svezia e della Finlandia abbia l’effetto di allontanare la pace, ma semmai di avvicinarla”. “Non credo si possa colpevolizzare il popolo svedese e quello finlandese se, di fronte alla minaccia di Putin, hanno deciso di proteggersi”, ha quindi aggiunto Letta. “Se paesi neutrali si avvicinano all’Ue e all’alleanza occidentale e non alla Russia, questo deve far ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Di fronte alla richiesta didi aderire alla, “l’non può chesì”. Così il segretario del Pd, Enrico, a Piacenza per alcune iniziative elettorali con la candidata a sindaco Katia Tarasconi. “Il nostro Paese deve essere allineato con gli altri Paesi europei”, ha sottolineato aggiungendo: “Non credo che l’ingresso dellae dellaabbia l’effetto di allontanare la pace, ma semmai di avvicinarla”. “Non credo si possa colpevolizzare il popolo svedese e quello finlandese se, di fronte alla minaccia di Putin, hanno deciso di proteggersi”, ha quindi aggiunto. “Se paesi neutrali si avvicinano all’Ue e all’alleanza occidentale e non alla Russia, questo deve far ...

