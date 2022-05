Svezia e Finlandia nella Nato, il muro di Erdogan: «La Turchia non cederà: non possiamo dire Sì» (Di lunedì 16 maggio 2022) Si irrigidisce la posizione della Turchia sull’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia, dopo che già tre giorni fa la contrarietà di Ankara era stata netta per poi aprire spiragli di trattativa. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto oggi 16 maggio che la Turchia «non cederà» sull’opposizione all’adesione alla Nato di Finlandia e Svezia e che quindi non potrà «dire Sì» al loro ingresso nell’Alleanza atlantica. In particolare nei confronti della Svezia, che ha annunciato oggi di voler entrare nella Nato, Erdogan ha attaccato Stoccolma accusandola di essere: «incubatrice di terrorismo». «Ci sono rapporti ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) Si irrigidisce la posizione dellasull’ingressodi, dopo che già tre giorni fa la contrarietà di Ankara era stata netta per poi aprire spiragli di trattativa. Il presidente turco Recep Tayyipha detto oggi 16 maggio che la«non» sull’opposizione all’adesione alladie che quindi non potrà «Sì» al loro ingresso nell’Alleanza atlantica. In particolare nei confronti della, che ha annunciato oggi di voler entrareha attaccato Stoccolma accusandola di essere: «incubatrice di terrorismo». «Ci sono rapporti ...

