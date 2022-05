Super Nato? Sì, no, forse: il dibattito è aperto. Basta che sia una cosa seria (Di lunedì 16 maggio 2022) L'Europa sarà davvero più sicura sotto l'ombrello protettivo di una "Super Nato"? Discuterne non è solo lecito. E' d'obbligo. Perché quello che si sta determinando oggi è qualcosa che va ben al di là ... Leggi su globalist (Di lunedì 16 maggio 2022) L'Europa sarà davvero più sicura sotto l'ombrello protettivo di una ""? Discuterne non è solo lecito. E' d'obbligo. Perché quello che si sta determinando oggi è qualche va ben al di là ...

Advertising

globalistIT : - 0Alessandro0 : @GazetaRu E anche oggi la parola NATO è super frequente nei media Russi, un' ossessione, puzza di sconfitta in Ucraina? - TodMoore3 : RT @NikeSkywalker: ufficiali Nato, ritirati e in servizio, dai profondi cunicoli del super rifugio anti nucleare ex sovietico nel #Donbass… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: ufficiali Nato, ritirati e in servizio, dai profondi cunicoli del super rifugio anti nucleare ex sovietico nel #Donbass… - NikeSkywalker : ufficiali Nato, ritirati e in servizio, dai profondi cunicoli del super rifugio anti nucleare ex sovietico nel… -