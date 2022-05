(Di lunedì 16 maggio 2022) Luis, dopo aver giocato la sua ultima partita al Wanda Metropolitano, sta per diventare ufficialmente un giocatore senza contratto, dopo...

Suarez, si muove un club spagnolo: Luis Suarez, dopo aver giocato la sua ultima partita al Wanda Metropolitano, sta…

