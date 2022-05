Suarez | novità importanti sul futuro dell’uruguaiano | un club di Premier interessato

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 16 maggio 2022) L’avventura di Luisa Madrid si concluderà al termine di questa stagione, dopo 34 gol segnati in questi due anni, l’uruguaiano non rinnoverà il suo contratto con i Colchoneros. Le opzioni per ildell’ex Barcellona non mancano e dalla Spagna arrivanoAtletico Aston Villa Secondo quanto raccolto da Fichajes.net, infatti, l’Aston Villa di Steven Gerrard sarebbeall’acquisto di Luisa parametro zero. Resta alla finestra il Siviglia di Monchi che vorrebbe far restare l’uruguaiano nella massima divisione spagnola. Non è da escludere un approdo in MLS per il 35enne, che potrebbe scegliere gli Stati Uniti per terminare la sua ottima carriera coi fiocchi. Vittorio Assenza