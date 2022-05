StudioNews | la nona puntata è dedicata alla Giornata Internazionale contro l’omobitransfobia

Leggi su zon

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tornacon laincentrata sulla. A condurre, Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi, che accoglieranno in studio e in collegamento numerosi ospiti, tra i quali l’attivista per i diritti LGBTQ+ Imma Battaglia. Con lei, anche l’avvocato penalista Leonardo D’Erasmo ,il responsabile de La Tenda di Gionata Innocenzo Pontillo e il referente di Omofobia.org Massimo Battaglio. La seconda parte della trasmissione, invece, sarà un dossier dal titolo “Fobia vs Diritti“. Interverranno lo psicologo Franco Galli, il giornalista Pierfrancesco Catucci e Don Gabriele Davalli. In onda tutti i martedì dalle 11 alle 12.30, sui canali social AskaNews e TeleAmbiente, in streaming su.tv e in ...