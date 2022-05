Striscia la notizia annuncia il ritorno di Michelle Hunziker: finalmente negativa (Di lunedì 16 maggio 2022) Sui social Michelle Hunziker non ha detto nulla, ha lasciato a Striscia la notizia il compito di annunciare che da stasera torna dietro il bancone del tg satirico. Michelle Hunziker è negativa, finalmente dopo più di una settimana di attesa, nessun sintomo e tanta noia, è risultata negativa al covid, il tampone le ha già ridato la libertà di uscire di casa. La showgirl e conduttrice contagiata per la seconda volta non aveva preso benissimo l’esito del tampone positivo al covid, l’esito che le diceva di dover restare chiusa in casa da sola e in attesa di buone notizie. La buna notizia è appena arrivata e anche se la Hunziker non l’ha ancora condivisa è libera di uscire e immaginiamo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 16 maggio 2022) Sui socialnon ha detto nulla, ha lasciato alail compito dire che da stasera torna dietro il bancone del tg satirico.dopo più di una settimana di attesa, nessun sintomo e tanta noia, è risultataal covid, il tampone le ha già ridato la libertà di uscire di casa. La showgirl e conduttrice contagiata per la seconda volta non aveva preso benissimo l’esito del tampone positivo al covid, l’esito che le diceva di dover restare chiusa in casa da sola e in attesa di buone notizie. La bunaè appena arrivata e anche se lanon l’ha ancora condivisa è libera di uscire e immaginiamo ...

