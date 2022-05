Stranger Things 4 riparte da un nuovo nemico | Vecna | il cast presenta il villain della nuova stagione

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ci ha pensato ildi4 ad anticipare la maggiore novitàprossima, che arriverà con la prima parte su Netflix il prossimo 27 maggio. Si tratta di unpiù enigmatico, pericoloso e orrorifico di quelli visti finora, il cui nome è: è ilprodotto del Sottosopra pronto a devastare Hawkins, a meno che il gruppo di adolescenti che ha affrontato il Demogorgone non si metta all’opera per sconfiggere questaminaccia. All’anteprima mondiale di4 che si è tenuta a Brooklyn, New York, il produttore esecutivo e regista Shawn Levy ha anticipato ai microfoni di Variety che “??fa sembrare tenero un Demogorgone“. Gli ha ...

Advertising

NetflixIT : Mancano solo 12 giorni a Stranger Things stagione 4 volume 1. Noi: - NetflixIT : L'attesa è quasi finita. Stranger Things stagione 4 volume 1 è in arrivo il 27 maggio. - onlythebravets : stavo vedendo degli edit su stranger things visto che la S4 si avvicina e c’è seriamente qualcuno che pensa che Wil… - kid_a1978 : RT @NetflixIT: Mancano solo 12 giorni a Stranger Things stagione 4 volume 1. Noi: - lacretina2 : RT @Vitellozzo: RT se affideresti il governo italiano ai ragazzini di Stranger Things con Gaten Matarazzo Premier in funzione antirussa. ht… -

L'attesissimo esordio di4 è probabilmente l'evento televisivo dell'anno e, mentre la data del debutto in streaming dei nuovi episodi si avvicina, c'è chi ha già potuto dare un'occhiata in anteprima alle prime ...2 ore fa Durante lo spettacolo di Jimmy Fallon , la star diMillie Bobby Brown ha avuto occasione di parlare dell'imminente quarta stagione in arrivo su Netflix . Nel trailer rilasciato dalla piattaforma , Undici si sta adattando alla sua nuova ...Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre 10 serie tv da vedere in estate 2019 Trust Me L'amica geniale The Handmaid's Tale Gomorra - La serie Tredici ...A pochi giorni dal debutto della stagione 4 di Stranger Things, ecco i primi pareri della stampa di settore che ha visto i primi episodi in anteprima.