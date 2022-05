Stipendi docenti e presidi troppo bassi, il ministro Bianchi dà colpa alla Ragioneria dello Stato. Anief: il Governo non ci fa una bella figura (Di lunedì 16 maggio 2022) "Lo so, noi paghiamo troppo poco sia i nostri insegnanti che i nostri presidi. Stiamo facendo delle battaglie titaniche con la Ragioneria per farlo capire". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 maggio 2022) "Lo so, noi paghiamopoco sia i nostri insegnanti che i nostri. Stiamo facendo delle battaglie titaniche con laper farlo capire". L'articolo .

Advertising

ghilanfra : RT @NonVaccinato: ?? Obbligo vaccinale illegittimo. Stipendi arretrati per 34 docenti trevigiani e richiesta del danno morale. Il testo inte… - 470simone : RT @NonVaccinato: ?? Obbligo vaccinale illegittimo. Stipendi arretrati per 34 docenti trevigiani e richiesta del danno morale. Il testo inte… - AniefTorino : SCUOLA – Stipendi docenti e presidi troppo bassi, il ministro Bianchi dà colpa alla Ragioneria dello Stato. Anief:… - Jenny84598745 : RT @NonVaccinato: ?? Obbligo vaccinale illegittimo. Stipendi arretrati per 34 docenti trevigiani e richiesta del danno morale. Il testo inte… - emato64 : RT @LaVeritaWeb: Un giudice di Treviso si pronuncia sulle norme in base a cui erano stati sospesi gli insegnanti inadempienti all’obbligo v… -