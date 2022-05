Stefano Tacconi | la rivelazione è tremenda | “Ci hanno detto di prepararci al peggio”

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ultimi aggiornamenti sulle condizioni di, l’ex portiere della Juventus ancora ricoverato per un aneurisma Destano ancora preoccupazione le condizioni di salute di. Da fine aprile l’ex portiere della Juventus è ricoverato presso l’ospedale di Alessandria, in seguito ad un male improvviso che lo ha colto senza grosse avvisaglie.ha passato L'articolo proviene da Inews24.it.

A Mattino5 si torna a parlare di, il portierone ex Juventus ricoverato da quasi un mese presso l'ospedale di Alessandria a seguito di un aneurisma cerebrale . In studio il figlio Andrea , nonchè Laura , la moglie ...A 'Mattino Cinque News' le parole sull'ex calciatore della Juventus: 'Ora è vigile, iniziano a ...Ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Stefano Tacconi, l'ex portiere della Juventus ancora ricoverato per un aneurisma ...A poche settimane dal malore del marito Stefano Tacconi, la moglie ha rotto il silenzio e lo ha fatto in diretta nel programma di Federica Panicucci. Il calciatore, ricoverato dallo scorso 23 aprile ...