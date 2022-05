Stavolta sul serio dopo la cerimonia finta a Las Vegas (Di lunedì 16 maggio 2022) Fiori d’arancio per Kourtney Kardashian e Travis Barker. Il 15 maggio a Santa Barbara, in California, la star di The Kardashians e il rocker dei Blink-182 si sono giurati amore eterno. La coppia, infatti, secondo quanto riferito dal sito di gossip TMZ, è stata vista davanti al tribunale in abiti nuziali e solo con pochi parenti. Un “sì” vero e ufficiale, questa volta, dopo le nozze finte a Las Vegas celebrate lo scorso aprile subito dopo i Grammy. Acconciature da sposa PE 2022 guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 16 maggio 2022) Fiori d’arancio per Kourtney Kardashian e Travis Barker. Il 15 maggio a Santa Barbara, in California, la star di The Kardashians e il rocker dei Blink-182 si sono giurati amore eterno. La coppia, infatti, secondo quanto riferito dal sito di gossip TMZ, è stata vista davanti al tribunale in abiti nuziali e solo con pochi parenti. Un “sì” vero e ufficiale, questa volta,le nozze finte a Lascelebrate lo scorso aprile subitoi Grammy. Acconciature da sposa PE 2022 guarda le foto Leggi anche ...

joeleone22 : @StefanoFeltri @curziomaltesetw @Mov5Stelle Giornalai di parte...alle politiche i vostri sondaggi sul movimento non… - Tara__210 : @SimoNoveOtto Lo abbiamo già detto che la prossima è la partita più importante degl'ultimi 11 anni? (Stavolta sul serio) - risatespente : mi sto riascoltando il podcast su dostoevskij che hanno fatto quelli di scuola mia, solo stavolta con la prof di ar… - LuisWaltre : RT @il_cappellini: La guerra russa in Ucraina ha prodotto una specifica ondata di rossobrunismo, la convergenza di opposti estremismi su te… - Crono44 : RT @Seby_Sarno_: Chi mi segue sa bene di cosa parlo: il mio post è ancora fissato in alto sul mio profilo. Non mi sbilancio mai. Se dico c… -