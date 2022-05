Starlink "disponibile immediatamente" anche in Italia: come funziona e quanto costa (spoiler: tantissimo) (Di lunedì 16 maggio 2022) Entra nel vivo la campagna del sistema di connettività satellitare di SpaceX: antenne e router arriveranno a casa per collegarsi fino a 200 MBs con latenza ridottissima Leggi su repubblica (Di lunedì 16 maggio 2022) Entra nel vivo la campagna del sistema di connettività satellitare di SpaceX: antenne e router arriveranno a casa per collegarsi fino a 200 MBs con latenza ridottissima

Advertising

LaStampa : Starlink 'disponibile immediatamente' anche in Italia: come funziona e quanto costa (spoiler: tantissimo).… - ITItalianTech : Starlink 'disponibile immediatamente' anche in Italia: come funziona e quanto costa (spoiler: tantissimo)… - AssistantDb : DB Assistant AgorA' NewsLine Mondo Infrastrutture & Spaziale - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Lo strappo di Elon Musk, la crisi delle criptovalute, Starlink in Italia: Mentre Elon Musk sospende la sua trattativa per… - MrGadgetTech : Lo strappo di Elon Musk, la crisi delle criptovalute, Starlink in Italia: Mentre Elon Musk sospende la sua trattati… -