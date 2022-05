Star Wars | Obi-Wan Kenobi | il look di Ewan McGregor fa storcere il naso al web FOTO

(Di lunedì 16 maggio 2022) I fan die in generale il web con un occhio per lo stile non hanno apprezzato molto ildell'interprete di Obi-Wanper questo serviziografico. Houston, abbiamo un problema: il protagonista di: Obi-Wanha recentemente preso parte a un serviziografico per la promozione dello show di Disney+, ma il suoha fatto discutere il web. Perché? Vediamolo insieme. Sta per arrivare su Disney+ l'attesissima serie tv didedicata all'Obi-Wandi, e mentre quest'ultimo e Hayden Christensen a.k.a. Anakin Skywalker/Darth ...

Advertising

PISAinVIDEO : Pisa invasa dai personaggi di Star Wars: grande successo per Star Event - BaukastenK : LEGO STAR WARS 75330 - Diorama addestramento Jedisu Dagobah - starwarsnewsit : Star Wars: in arrivo Da un certo punto di Vista: L'Impero colpisce ancora - - iliveforitzy : SI MA IO MI STAVO VEDENDO STAR WARS - lillisxt : @padmeskin e amo ci sta la dogana altrimenti avrei preso sia questa che la collezione su star wars e the mandalorian -

Tom's Hardware Italia

Houston, abbiamo un problema: il protagonista di: Obi - Wan Kenobi Ewan McGregor ha recentemente preso parte a un servizio fotografico per la promozione dello show di Disney+, ma il suo look ha fatto discutere il web. Perché Vediamolo ...Tra gli appuntamenti del week end anche "Event" , l'iniziativa dedicata a. La leggendaria saga ideata da George Lucas ha regalato un fine settimana di divertimento ed emozioni tra ... Star Wars: Shadow of the Sith, un nuovo avversario per Luke Skywalker LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è stato il gioco più venduto in Europa ad aprile 2022, seguito da Elden Ring.. GSD ha pubblicato la classifica dei 20 giochi più venduti in Europa nel corso ...I fan di Star Wars e in generale il web con un occhio per lo stile non hanno apprezzato molto il look dell'interprete di Obi-Wan Kenobi per questo servizio fotografico. Houston, abbiamo un problema: i ...