Stadio Maradona, negato ingresso a un tifoso disabile. La denuncia della mamma: "Lo hanno preso in giro"

Napoli – Niente partita, se sei disabile. Vito tifa Napoli da quando era bambino. Ieri, domenica 15 maggio è andato allo Stadio Maradona, con suo fratello Gaetano, per vedere il match con il Genoa e per salutare Lorenzo Insigne, alla sua ultima apparizione nell'impianto di Fuorigrotta. E all'ingresso disabili è stato respinto. La denuncia arriva dalla mamma del ragazzo attraverso i social: "Oggi 15 maggio all'addio di Lorenzo insigne mio figlio Vito diversamente abile accompagnato dal fratello Gaetano, dopo aver comprato il biglietto viene rifiutato all'ingresso dello Stadio dalle forze del ordine e dai responsabili dell'ingresso. Mio figlio Gaetano gli dice che lo avrebbe portato lui in braccio, lo ..."

