Stadio Maradona, 1,5 milioni d euro dalla Regione Campania: partiti i lavori del “Miglio azzurro” (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuovo finanziamento per la riqualificazione dello Stadio Maradona di Napoli: i lavori riguarderanno la ridefinizione della sala stampa e della zona che va dalla rampa di accesso degli autobus fino ad arrivare agli spogliatoi. A conclusione delle gare interne del Calcio Napoli, sono partiti oggi gli interventi di riqualificazione del “Miglio azzurro” allo Stadio Maradona: Leggi su 2anews (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuovo finanziamento per la riqualificazione dellodi Napoli: iriguarderanno la ridefinizione della sala stampa e della zona che varampa di accesso degli autobus fino ad arrivare agli spogliatoi. A conclusione delle gare interne del Calcio Napoli, sonooggi gli interventi di riqualificazione del “” allo

Advertising

Calciopuntgoal : STADIO MARADONA, 1,5 MILIONI DALLA REGIONEPARTITI I LAVORI DEL “MIGLIO AZZURRO” - SergVessicchio : STADIO MARADONA, 1,5 MILIONI DALLA REGIONEPARTITI I LAVORI DEL “MIGLIO AZZURRO” - SimoneGuadagnoo : #Napoli, De Luca annuncia l’inizio di lavori allo stadio #Maradona: “I lavori di 1,5MLN riguardano il miglioramen… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Stadio Maradona, partiti oggi i lavori per il “miglio azzurro”: Stadio… - gemavideo76 : @OCardinal17 Non ero allo stadio, ma credo davvero siano stati mandati dalle casse del Maradona. Non ne avevamo bis… -