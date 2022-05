Sport: Malagò, ‘risultati Olimpiadi indicano strada da seguire' (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. - (Adnkronos) - “Mi sembra che la macchia sia ripartita a pieno regime, non ci sono Sport, discipline, impianti che non prevedono il pieno, è chiaro che le ferite del covid si portano dietro, questo è inevitabile. Ci sono anche delle componenti psicologiche e mentali da considerare, soprattutto nelle persone più giovani, ma c'è anche una grande voglia di tornare protagonisti”. Lo ha detto il presidente dle Coni, Giovanni Malagò, durante la consegna del Premio Bearzot all'allenatore Roberto De Zerbi presso il Salone d'Onore del Coni. “Penso che l'Italia come risultati organizzativi e Sportivi ha gestito meno peggio tra i paesi più capaci quantomeno ha dato dei segnali di sacrifici alla gente per ottenere quello che sotto gli occhi di tutti, i grandi risultati delle Olimpiadi. I nostri protocolli sono stati ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. - (Adnkronos) - “Mi sembra che la macchia sia ripartita a pieno regime, non ci sono, discipline, impianti che non prevedono il pieno, è chiaro che le ferite del covid si portano dietro, questo è inevitabile. Ci sono anche delle componenti psicologiche e mentali da considerare, soprattutto nelle persone più giovani, ma c'è anche una grande voglia di tornare protagonisti”. Lo ha detto il presidente dle Coni, Giovanni, durante la consegna del Premio Bearzot all'allenatore Roberto De Zerbi presso il Salone d'Onore del Coni. “Penso che l'Italia come risultati organizzativi eivi ha gestito meno peggio tra i paesi più capaci quantomeno ha dato dei segnali di sacrifici alla gente per ottenere quello che sotto gli occhi di tutti, i grandi risultati delle. I nostri protocolli sono stati ...

Cosa è successo tra Binaghi e Malagò: tra polemiche e frecciatine Numeri importanti per gli Internazionali d'Italia 2022 di tennis, che si chiudono con la bellezza di 230.000 spettatori e ben 16.3 milioni di euro di incasso: nella conferenza stampa di chiusura, però ... Djokovic e Roma trionfo per due. E Binaghi punge Malagò sui russi Lo ha fatto, però, mettendoci di mezzo una stoccata al presidente del Coni Malagò ("Ha tentato in tutti i modi di rovinare il torneo, prima invitando a lasciar fuori Djokovic, poi opponendosi ai ... Numeri importanti per gli Internazionali d'Italia 2022 di tennis, che si chiudono con la bellezza di 230.000 spettatori e ben 16.3 milioni di euro di incasso: nella conferenza stampa di chiusura, però ...Lo ha fatto, però, mettendoci di mezzo una stoccata al presidente del Coni("Ha tentato in tutti i modi di rovinare il torneo, prima invitando a lasciar fuori Djokovic, poi opponendosi ai ...