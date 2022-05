(Di lunedì 16 maggio 2022), nella zona industriale. A fuoco in via Antonio Pacinotti, all’angolo con via Leonardo da Vinci, una grossa impresa edile che produce vernici, un capannone industriale che dalle 13, per cause da accertare, è stato avvolto dalle fiamme.in un capannone industriale di via Pacinotti Unoe un’altadineroNord, addirittura nella zona del Nuovo Salario. Fortunatamente, nessuno sembrerebbe essere rimasto ferito gravemente: solo una persona è rimasta intossicata, ma le sue condizioni non sembrano destare alcuna preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di ...

Advertising

CorriereCitta : Spaventoso incendio a Monterotondo: colonna di fumo visibile fino a Roma (VIDEO) - zazoomblog : Cisterna spaventoso incendio nella notte: magazzino distrutto dalle fiamme - #Cisterna #spaventoso #incendio #nella… - CorriereCitta : Cisterna, spaventoso incendio nella notte: magazzino distrutto dalle fiamme - infoitinterno : Spaventoso incendio in mare: yacht affonda, equipaggio in salvo - RADIOBRUNO1 : Spaventoso incendio nella mattina di oggi ?? #Rimini #Casteldelci #incendio #abitazioni #RadioBruno #13maggio -

Il Corriere della Città

...nostra intervista ho scoperto che le Cohortes Vigilum non riuscirono a contenere il grande... in generale, il mondo sta diventando piùe più refrattario alla logica e alla scienza. ...in mare nella notte a bordo di uno yacht. L'episodio è avvenuto intorno a mezzanotte al largo di Santa Maria di Leuca. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme ... Spaventoso incendio a Monterotondo: colonna di fumo visibile fino a Roma (VIDEO) Incendio nella notte a Cisterna, dove un magazzino è stato completamente distrutto dalle fiamme. E’ accaduto in via Plinio il Vecchio. Il magazzino si trovava proprio accanto ad un’abitazione. Fortuna ...Una serata spaventosa per il giardiniere della chiesa ortodossa di Santa Caterina Martire, in zona Aurelio, Gregorio VII. Il suo intero capanno, con tutti gli attrezzi da lavoro dentro, ha preso fuoco ...