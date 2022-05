Spalletti: «Il Napoli ha acquistato un calciatore geniale» (Di lunedì 16 maggio 2022) . Le parole del tecnico dei partenopei Luciano Spalletti ha parlato a Radio KissKiss Napoli. ADDIO INSIGNE – «Il pubblico ha risposto in maniera eccezionale, quest’anno il Maradona è tornato il solito. Dovrebbe essere sempre così perché questa città ha la passione per il calcio e per i calciatori del Napoli. E’ stata una bella festa, ma deve accadere tutto l’anno». COSA È SUCCESSO NELLE ULTIME SETTIMANE – «Quella roba lì dà fastidio prima a noi. Poi se si vuole sotterrare la bontà di questo campionato dei ragazzi questo mi fa arrabbiare. Dopo il k.o. di Empoli potevano esserci mille reazioni, invece abbiamo fatto grande prestazioni e dieci gol senza subirne. Poi è chiaro che vorrei vincerle tutte, ma ad inizio campionato ne abbiamo vinte otto di fila. A volte ci sta perdere, anche se cinque in casa sono troppe come numero di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) . Le parole del tecnico dei partenopei Lucianoha parlato a Radio KissKiss. ADDIO INSIGNE – «Il pubblico ha risposto in maniera eccezionale, quest’anno il Maradona è tornato il solito. Dovrebbe essere sempre così perché questa città ha la passione per il calcio e per i calciatori del. E’ stata una bella festa, ma deve accadere tutto l’anno». COSA È SUCCESSO NELLE ULTIME SETTIMANE – «Quella roba lì dà fastidio prima a noi. Poi se si vuole sotterrare la bontà di questo campionato dei ragazzi questo mi fa arrabbiare. Dopo il k.o. di Empoli potevano esserci mille reazioni, invece abbiamo fatto grande prestazioni e dieci gol senza subirne. Poi è chiaro che vorrei vincerle tutte, ma ad inizio campionato ne abbiamo vinte otto di fila. A volte ci sta perdere, anche se cinque in casa sono troppe come numero di ...

