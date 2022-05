Sospette votazioni irregolari all’Eurovision. E’ caos

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 16 maggio 2022) Eurovision 2022nelledell’Eurovision Song Contest 2022. A causa di “alcuni modelli di voto” da parte di sei paesi partner della European Broadcasting Union (EBU), l’organizzazione della kermesse canora europea ha infatti provveduto a “riassegnare” i voti arrivati dalle giurie degli stessi. L’tà, in base a quanto dichiarato da EBU, è stata scoperta dopo l’analisi della “seconda prova generale della seconda semifinale”. A quel punto, per scongiurare ogni possibile illiceità, gli organizzatori hanno ricalcolato tutti i punteggi ricevuti, compresi quella della finalissima, “sulla base dei risultati di altri paesi con simili“. I 6 Stati coinvolti (accusati probabilmente di essersi accordati per votarsi a vicenda), in base a quanto emerso dalla stampa ...