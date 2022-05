Sorpreso in sosta irregolare, denunciato per trasporto illegale rifiuti (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – Si trovava in sosta irregolare con il proprio autocarro, l’uomo di 35 anni di nazionalità romena, che, al termine delle verifiche è stato denunciato dalla Polizia Locale. Gli agenti del I Gruppo Trevi, nel corso dei controlli sul rispetto del Codice della Strada in via Nazionale, si sono avvicinati al furgoncino che sostava in violazione alle norme stradali, creando intralcio alla circolazione. Avviati gli accertamenti e richiesti i documenti al conducente, che si trovava in prossimità del veicolo, parcheggiato vicino ad un’area di cantiere per lavori di ristrutturazione, gli operanti potevano constatare l’assenza di titoli autorizzativi al trasporto di rifiuti, prevalentemente calcinacci, presenti a bordo del mezzo, nonché della documentazione prevista per il successivo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – Si trovava incon il proprio autocarro, l’uomo di 35 anni di nazionalità romena, che, al termine delle verifiche è statodalla Polizia Locale. Gli agenti del I Gruppo Trevi, nel corso dei controlli sul rispetto del Codice della Strada in via Nazionale, si sono avvicinati al furgoncino cheva in violazione alle norme stradali, creando intralcio alla circolazione. Avviati gli accertamenti e richiesti i documenti al conducente, che si trovava in prossimità del veicolo, parcheggiato vicino ad un’area di cantiere per lavori di ristrutturazione, gli operanti potevano constatare l’assenza di titoli autorizzativi aldi, prevalentemente calcinacci, presenti a bordo del mezzo, nonché della documentazione prevista per il successivo ...

Advertising

CasilinaNews : Roma. Sorpreso in sosta irregolare su via Nazionale, viene denunciato per trasporto illegale di rifiuti… - PeriferiamoNews : Via Foria, sorpreso a rubare tra le auto in sosta: 47enne arrestato - ottopagine : Sorpreso a rubare tra le auto in sosta: arrestato #Napoli - larampait : 47enne sorpreso a rubare tra le #auto in sosta -