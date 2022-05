"Sono gay". Jake Daniels fa outing. E' il primo calciatore inglese in attività (Di lunedì 16 maggio 2022) «Adesso è il momento giusto per farlo. Mi sento pronto. Voglio che la gente sappia chi Sono». Jake Daniels, 17enne attaccante del Blackpool in Championship, la seconda divisione inglese, diventa il primo calciatore professionista in attività nel Regno Unito a fare outing. «È più o meno da quando avevo 5 o 6 anni che so di essere gay, per cui è parecchio che vivo nella bugia - le sue parole - L'ho detto a mia madre e mia sorella, il giorno dopo abbiamo giocato contro l'Accrington e ho segnato 4 gol: questo dimostra che peso avevo sulle spalle e che sollievo sia stato». In passato solo un altro giocatore professionista in Gran Bretagna aveva fatto outing, Justin Fashanu, ma solo alla fine della sua carriera. Prima di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) «Adesso è il momento giusto per farlo. Mi sento pronto. Voglio che la gente sappia chi»., 17enne attaccante del Blackpool in Championship, la seconda divisione, diventa ilprofessionista innel Regno Unito a fare. «È più o meno da quando avevo 5 o 6 anni che so di essere gay, per cui è parecchio che vivo nella bugia - le sue parole - L'ho detto a mia madre e mia sorella, il giorno dopo abbiamo giocato contro l'Accrington e ho segnato 4 gol: questo dimostra che peso avevo sulle spalle e che sollievo sia stato». In passato solo un altro giocatore professionista in Gran Bretagna aveva fatto, Justin Fashanu, ma solo alla fine della sua carriera. Prima di ...

