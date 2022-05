“Solo prima di partire”. Isola dei Famosi, spifferata boom su Mercedesz Henger e il fidanzato (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuova rivelazione bomba su Mercedesz Henger, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi. Non si è fatto altro che parlare anche e soprattutto del presunto fidanzato della figlia di Eva Henger. Infatti, tra smentite e conferme, c’è chi ha riferito che lei non sia attualmente legata sentimentalmente a nessuno e chi invece sia convinto che abbia un partner. Adesso, durante la trasmissione Mattino Cinque di Federica Panicucci, potrebbe essersi fatta definitivamente luce sulla vita privata della giovane. Ovviamente, all’Isola dei Famosi non ci si è soffermati unicamente sul fidanzato di Mercedesz Henger, ma anche sull’incidente avuto da mamma Eva. E la figlia ha pianto nel corso della scorsa puntata in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuova rivelazione bomba su, attuale concorrente dell’dei. Non si è fatto altro che parlare anche e soprattutto del presuntodella figlia di Eva. Infatti, tra smentite e conferme, c’è chi ha riferito che lei non sia attualmente legata sentimentalmente a nessuno e chi invece sia convinto che abbia un partner. Adesso, durante la trasmissione Mattino Cinque di Federica Panicucci, potrebbe essersi fatta definitivamente luce sulla vita privata della giovane. Ovviamente, all’deinon ci si è soffermati unicamente suldi, ma anche sull’incidente avuto da mamma Eva. E la figlia ha pianto nel corso della scorsa puntata in ...

