(Di lunedì 16 maggio 2022)è stata tra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 6 e dalla fine del reality show di Canale 5 non si è mai fermata., figlia dell’attore Giuliano, ha partecipato insieme ad Asia Argento a Pechino Express, proprio nell’edizione in cui ci fu anche. Ora tutte e due potrebbero ritrovarsi in Honduras. Leggi anche: Dove vedere la replica di Pechino Express Isola dei16,dei16 Deianira Marzano poche ore fa ha sorpreso tutti con una notizia bomba. Sul suo profilo Instagram la nota influencer ha lanciato una news in anteprima:e ...

Advertising

tuttopuntotv : Soleil Sorge e Vera Gemma all’Isola dei Famosi 16? L’indiscrezione #isola #IsoladeiFamosi #solearmy #soleilarmy… - ElisaDiGiacomo : Isola dei Famosi, retroscena di Marzano: 'Soleil Sorge e Vera Gemma verso l'Honduras' - ManuAlcaide1 : RT @Flavia_InTheSky: soleil anastasia sorge è così innamorata di sua moglie sophie martina codegoni e ce lo deve fare vedere sempre #solphi… - annangela_a : RT @Flavia_InTheSky: soleil anastasia sorge è così innamorata di sua moglie sophie martina codegoni e ce lo deve fare vedere sempre #solphi… - Gianni_gian13 : RT @Flavia_InTheSky: soleil anastasia sorge è così innamorata di sua moglie sophie martina codegoni e ce lo deve fare vedere sempre #solphi… -

political24.it

Scoop sull' Isola dei Famosi 2022 . Stando a quanto annunciato dall'inluencer ed esperta di gossip Deianira Marzano in Honduras starebbero per tornaree Vera Gemma . Entrambe sono state in passato concorrenti del reality show: l'italo - americana nel 2019 mentre la figli di Giuliano nel 2021. A quanto pare le due riappariranno nel ...e Vera Gemma prossimamente all' Isola dei Famosi ma non come concorrenti, parola di Deianira Marzano. Entrambe, come ben sapete, hanno già partecipato al reality show.e Vera ... Soleil Sorge, lascia l'Italia insieme a lui: eppure al Gf Vip avevano detto basta La finale ha visto vincitori una coppia inaspettata, quella formata da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti. I giudici Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia hanno tenuto banco per ...Il reality show di Ilary Blasi è stato allungato da Mediaset fino alla fine di giugno e ha bisogno di nuove dinamiche ...