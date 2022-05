Soldati ucraini arrivano al confine con la Russia vicino a Kharkiv | video

(Di lunedì 16 maggio 2022) La battaglia disi è conclusa con la ritirata dei russi ed il successo degli. Lo dimostrano le immagini satellitari e lo dimostra anche questogirato ieri nelle campagne che dalla seconda città dell'Ucraina portano alcon la vicina. E proprio alquestihanno immortalato il momento in cui hanno riposto il segnale di divisione del territorio dei due paesi.

...vivendo ogni giorno porterà solo al fatto che irussi sopravvissuti riporteranno il male in Russia, lo restituiranno perché si ritireranno', ha affermato il presidente ucraino. Gli...... 'è così che finirà tutta la febbrile attività dell'esercito russo e sono grato a tutti glie alle ucraine che si stanno avvicinando a questo momento' Sono inoltre circa 27.400 i... Guerra Ucraina, Kiev: morti 27.400 soldati Russia Roma, 16 mag. (askanews) - 'Non siamo pronti per un cessate il fuoco immediato, perchè è impossibile da realizzare, è impossibile garantire che ...(askanews) - Una unità di soldati ucraini ha comunicato di aver respinto i nemici raggiungendo il confine con la Russia nella zona di Kharkiv, regione che il governo di Kiev ha annunciato di aver rico ...