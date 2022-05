Sofia Goggia nomina Maria De Filippi ambassador delle olimpiadi e paralimpiadi Milano-Cortina (Di lunedì 16 maggio 2022) Sofia Goggia è stata ospite della finale di “Amici”, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale5. È intervenuta nell’ultima puntata del serale dell’edizione 2021 della trasmissione, andata in onda domenica 15 maggio. La campionessa bergamasca di sci ha nominato la conduttrice ambassador delle olimpiadi e paralimpiadi di Milano e Cortina 2026, come volto amato della televisione italiana. “So che sei una grande sportiva, sei un’eccellenza italiana e soprattutto penso che il valore personale sia sempre un valore aggiunto, sei amata da tutti ed è per questo che ti nomino ambassador dei giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026” – ha ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 16 maggio 2022)è stata ospite della finale di “Amici”, il talent show condotto daDesu Canale5. È intervenuta nell’ultima puntata del serale dell’edizione 2021 della trasmissione, andata in onda domenica 15 maggio. La campionessa bergamasca di sci hato la conduttricedi2026, come volto amato della televisione italiana. “So che sei una grande sportiva, sei un’eccellenza italiana e soprattutto penso che il valore personale sia sempre un valore aggiunto, sei amata da tutti ed è per questo che ti nominodei giochi olimpici e paralimpici di2026” – ha ...

