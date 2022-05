SNAI – Giro d'Italia: Carapaz resta il favorito Bardet insegue a 4,00, Pozzovivo primo tra gli italiani (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) - Dopo nove tappe, a comandare la classifica generale è la sorpresa spagnola Juan Pedro Lopez, inserito nell'opzione “Altro” quotata 33. Per la tappa di martedì da Pescara a Jesi, Van der Poel guida la lavagna. Milano, 16 maggio 2022 – Dopo nove tappe, il Giro d'Italia si prende la prima giornata di riposo. Grande equilibrio finora, con la classifica generale cortissima in attesa delle montagne che, probabilmente, faranno selezione e porteranno i favoriti a giocarsi la vittoria finale. Il sogno di Juan Pedro Lopez, intanto, continua: lo spagnolo indossa la maglia rosa da sei tappe e ha resistito anche sul Blockhaus. All'inizio del Giro, sulla lavagna SNAI il nome di Lopez non compariva, tanto che la sua vittoria finale resta molto difficile come testimoniato dalla quota “Altro” che oggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) - Dopo nove tappe, a comandare la classifica generale è la sorpresa spagnola Juan Pedro Lopez, inserito nell'opzione “Altro” quotata 33. Per la tappa di martedì da Pescara a Jesi, Van der Poel guida la lavagna. Milano, 16 maggio 2022 – Dopo nove tappe, ild'si prende la prima giornata di riposo. Grande equilibrio finora, con la classifica generale cortissima in attesa delle montagne che, probabilmente, faranno selezione e porteranno i favoriti a giocarsi la vittoria finale. Il sogno di Juan Pedro Lopez, intanto, continua: lo spagnolo indossa la maglia rosa da sei tappe e ha resistito anche sul Blockhaus. All'inizio del, sulla lavagnail nome di Lopez non compariva, tanto che la sua vittoria finalemolto difficile come testimoniato dalla quota “Altro” che oggi ...

Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #ciclismo #giroditalia Scommesse Giro d’Italia: Carapaz resta il favorito su S… - SN4IFUN : ?? Anche questa volta abbiamo visto cose all'#EurovisionSongContest che voi umani non potreste nemmeno immaginarvi..… - SN4IFUN : ?? Altro giro di boa in una stagione piena di sorprese! Se la corsa allo #Scudetto è ancora tutta da decidere, nel… -