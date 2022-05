Sinner, allenamento… a tre: i palleggi con il bimbo sono bellissimi | VIDEO (Di lunedì 16 maggio 2022) Jannik Sinner, noto tifoso del Milan, si allena a San Benedetto del Tronto a casa del suo allenatore, Simone Vagnozzi. Qui spunta un bimbo e il tennista palleggia con lui in maniera dolcissima. Ecco il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di lunedì 16 maggio 2022) Jannik, noto tifoso del Milan, si allena a San Benedetto del Tronto a casa del suo allenatore, Simone Vagnozzi. Qui spunta une il tennistaa con lui in maniera dolcissima. Ecco il

Matigufo : Non sono pronta a vedere sinner preso a pallate da stef, ho anche spostato l’allenamento per vederlo ma forse era meglio di no - BabboChiquita : Giusto #Fognini si poteva chiamare uno che tifa Inter, da dove altro potevano arrivare i ratti? Allenamento con… - Pepino2019_ : @lorenzofares @InteBNLdItalia Grande, e un plauso al suo coach che aveva comunque pronosticato un Sinner top a Roma… - Ferrari_Ale_ : Jannik #Sinner in allenamento con Francesco Passaro prima del derby contro Fabio #Fognini ???? #IBI2022 #roma - TheSinnersDrea1 : Quando hai comprato un biglietto da 100€ ma invece della partita di Zverev preferisci vedere #Sinner in allenamento… -

