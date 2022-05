Silvio Berlusconi | la foto virale | Avevamo un cavaliere | oggi i Draghi Chiamatemi quando

(Di lunedì 16 maggio 2022) Sui social sta spopolando un meme chegrafa la situazione politica con amara ironia. "Siamo un paese da favola...un... Poi è arrivato un conte e ora ci sono pure i...arriva Robin Hood...". Insomma, la situazione è grave tendente al tragico, ma c'è ancora spazio per una risata.

Marilen97832318 : RT @MisssFreedom: L’ostacolo più grosso alla formazione di una destra liberale, moderata e unita è Silvio #Berlusconi. Il recente endorseme… - FuffaForte : RT @MisssFreedom: L’ostacolo più grosso alla formazione di una destra liberale, moderata e unita è Silvio #Berlusconi. Il recente endorseme… - AnonimoRomano6 : RT @MisssFreedom: L’ostacolo più grosso alla formazione di una destra liberale, moderata e unita è Silvio #Berlusconi. Il recente endorseme… - MisssFreedom : L’ostacolo più grosso alla formazione di una destra liberale, moderata e unita è Silvio #Berlusconi. Il recente end… - guglielmograda1 : Forza Italia: a proposito di Silvio Berlusconi che è beato fra le donne, nel mio post precedente ho dimenticato la Carfagna. Pardon. -

Secondo le ricostruzioni, venerdì Salini ha ricevuto dal presidente del partito,, la telefonata che gli ha prospettato l'avvicendamento, un passo considerato politicamente maturo da ..., 85 anni, e Licia Ronzulli, 46 anni È una contesa tra regine, Brunilde e Crimilde, a innescare una delle più sanguinose saghe della letteratura. Quella dei Nibelunghi. Più ...2 minuti per la letturaUn problema politico, da discutere e affrontare in maniera seria. Nei ragionamenti di Maria Stella Gelmini si inquadra così l’ultimo caso che agita Forza Italia, ossia la scelta ...Il caso Salini scuote Forza Italia. La "rimozione" del coordinatore regionale in Lombardia del partito Massimiliano Salini, che ieri ...