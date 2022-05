Si arriverà all’embargo europeo al petrolio russo e anche a settimo pacchetto di sanzioni

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 16 maggio 2022) Non c'è ancora nessuna decisione dei Ventisette sul sestodicontro la Russia, per via del controverso embargo sulle importazioni di, che vede l'opposizione dell'Ungheria; ma le cose si stanno muovendo, siall'embargo sule ci sarà probabilmenteun, che potrebbe colpire le altre esportazioni russe. E' quanto ha affermato, in sintesi, il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, a Bruxelles, all'uscita dal Consiglio esteri dell'Ue, a cui è stato invitato a partecipare. Kuleba ha espresso la sua avversione, alla possibilità che alla fine il sestosia approvato senza lecontro il. ...