Advertising

zazoomblog : Serie B: il Benevento crede al ritorno in A per i bookie giallorossi favoriti nella sfida playoff contro il Pisa -… - apomic80 : RT @blazordevita: Nuovo articolo dalla nostra community! E' di nuovo il turno di Dario Benevento, che continua la sua serie sulla localizza… - AvezzanoTw : Nel recupero di serie B l'#Avezzano #rugby batte #Benevento 42-3 e rafforza il terzo posto in classifica. #Marsica… - IAMCALCIOBENEVE : Serie B. Gli arbitri delle gare di andata delle semifinali play-off - BlazorBot : RT @blazordevita: Nuovo articolo dalla nostra community! E' di nuovo il turno di Dario Benevento, che continua la sua serie sulla localizza… -

Commenta per primo Il Giudice Sportivo diB, in base alle risultanze delle gare del primo turno dei play off, ha squalificato per una ...per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, ...... ancora l'una contro l'altra, domenica 29 maggio allo Stadio Dell'Oste di. Quella ... Il torneo diB terminerà il 6 giugno a Ragusa con la partita più inutile degli ultimi anni, con due ...ROMA - Dopo l’impresa in casa dell’Ascoli, il Benevento ha centrato l’accesso alle semifinali dei playoff che decreteranno la terza promossa in Serie A. I giallorossi nella gara di andata ospiteranno ...Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze delle gare del primo turno dei play off, ha squalificato per una giornata, con mille euro d’ammenda, il capitano dell’Ascoli Federico Dionisi “p ...