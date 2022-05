Serie A, Spezia-Napoli domenica 22 maggio alle 12,30. Lo scudetto si decide alle 18 (Di lunedì 16 maggio 2022) La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari per la 19esima giornata di ritorno del campionato, l’ultima della stagione. Lo scudetto sarà deciso domenica 22 maggio alle 18, orario delle partite di Inter e Milan impegnate rispettivamente contro la Sampdoria e il Sassuolo. Il Napoli giocherà domenica alle 12,30. La lotta per la salvezza è concentrata nella serata di domenica. Di seguito tutte le partite della giornata. Venerdì 20 maggio ore 20.45 TORINO-ROMA (Dazn) Sabato 21 maggio ore 17.15 GENOA-BOLOGNA (Dazn) Sabato 21 maggio ore 20.45 ATALANTA-EMPOLI (Dazn/Sky) Sabato 21 maggio ore 20.45 FIORENTINA-JUVENTUS ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 maggio 2022) La LegaA ha ufficializzato gli orari per la 19esima giornata di ritorno del campionato, l’ultima della stagione. Losarà deciso2218, orario delle partite di Inter e Milan impegnate rispettivamente contro la Sampdoria e il Sassuolo. Ilgiocherà12,30. La lotta per la salvezza è concentrata nella serata di. Di seguito tutte le partite della giornata. Venerdì 20ore 20.45 TORINO-ROMA (Dazn) Sabato 21ore 17.15 GENOA-BOLOGNA (Dazn) Sabato 21ore 20.45 ATALANTA-EMPOLI (Dazn/Sky) Sabato 21ore 20.45 FIORENTINA-JUVENTUS ...

