Serie A | ecco gli orari dell’ultima giornata | Milan e Inter in campo domenica alle 18

(Di lunedì 16 maggio 2022) Sassuolo--Sampdoria, i due match che decideranno su quale sponda dio atterrerà lo scudetto, si giocheranno22 maggio18. Lo ha deciso la LegaA rendendo noti glidi tutte le garedi campionato che torna ad assegnare il titolo di campione d’Italia a distanza di oltre dieci anni dall’ultima volta. Nella riunione appositamente convocata, la Lega ha deciso per il tardo pomeriggio dopo aver pensato di far giocare leesi15. Dopo le retrocessioni di Venezia e Genoa, l’ultima partita sarà decisiva anche per stabilire l’ultima squadra che andrà inB. Toccherà a una tra Cagliari e Salernitana: i sardi giocheranno ...

Il programma degli incontri dell'ultima giornata: Venerdì ore 20.45 Torino - Roma Sabato ore 17.15 Genoa - Bologna e Sassuolo - Milan Domenica ore 21 Salernitana - Udinese e Venezia - Cagliari