Serie A | anticipi e posticipi dell’ultima giornata | lo scudetto si decide domenica alle 18

(Di lunedì 16 maggio 2022) E’ altissima l’attesa in vistadel campionato diA, la Lega ha ufficializzato. La corsasirà18, Inter e Milan giocheranno in contemporanea rispettivamente contro Sampdoria e Sassuolo. Il turno prenderà il via con la partita Torino-Roma, accettata la richiesta dei giallorossi di anticipare per lasciare spazio alla finale di Conference League. Sabato sera Fiorentina-Juventus e Lazio-Hellas Verona. Nel lunch match diSpezia-Napoli, la sera la corsa salvezza con Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

sportli26181512 : Serie A, anticipi e posticipi dell'ultima giornata: Inter e Milan alle 18, lotta salvezza domenica alle 21: La Lega… - cmdotcom : #Serie A, #anticipi e #posticipi dell'ultima giornata: la sfida scudetto fra #Inter e #Milan alle 18 di domenica, l… - LALAZIOMIA : Serie A, anticipi e posticipi dell'ultima giornata: Inter e Milan alle 18, lotta salvezza domenica alle 21 - manuliga8612 : @sheiswonderland @DAZN_IT Eh oddio la serie B anche lei ha anticipi posticipi e infrasettimanali piazzati a qualsiasi orario… - MontiFrancy82 : @SerieA : Negli anticipi della 37a giornata vittorie per Roma, Torino e Spezia, pareggio tra Salernitana ed Empoli -

Sport Fanpage

La Lega non ha ancora ufficializzato gli orari dell'ultima giornata diA trae posticipi (unica certezza Torino - Roma che si giocherà venerdì 20) ma per Maurizio Pistocchi non ci sono dubbi. L'ex giornalista di Mediaset scrive su twitter Fioccano le ...Nel consueto timing pomeridiano, quello dellaA classica di un tempo, in cui a parte un paio died un posticipo si giocavano tutte le gare dello stesso turno.ù Radioline accese per chi ... Gli orari dell’ultima giornata di Serie A: Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria domenica La Lega serie A ha reso noti anticipi e posticipi di campionato della 38º Giornata. Il match Torino-Roma si giocherà venerdì 20 maggio alle ore 20.45, stadio Olimpico Grande ...AGGIORNAMENTO ORE 13.18 - Tutto confermato. In questo momento è arrivato il comunicato ufficiale della Lega Serie A con anticipi e posticipi della 19esima giornata di ritorno. Lazio - Verona si ...