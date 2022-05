“Sei quasi anoressica”, l’attacco a Justine Mattera: duro sfogo della showgirl (Di lunedì 16 maggio 2022) Justine Mattera ha fatto un lungo post sui social dove si è sfogata contro alcuni attacchi che ha ricevuto nei giorni scorsi. Ecco che cosa ha scritto nel post e che cosa è successo. La showgirl americana e naturalizzata italiana è da anni considerata una delle donne più belle ed affascinanti dello showbiz. Sono anni, infatti, che fa parte del mondo dello spettacolo e, nonostante adesso non sia presente più in tv come un tempo, continua ad essere seguita ed apprezzata dal pubblico con cui condivide diversi momenti della sua vita sui social. fonte foto: InstagramJustine Mattera è un’artista che in questi anni si è contraddistinta in vari campi: ballerina, conduttrice, attrice, cantante, sportiva. Una vera professionista che ha avuto un ruolo di spicco all’interno del ... Leggi su chenews (Di lunedì 16 maggio 2022)ha fatto un lungo post sui social dove si è sfogata contro alcuni attacchi che ha ricevuto nei giorni scorsi. Ecco che cosa ha scritto nel post e che cosa è successo. Laamericana e naturalizzata italiana è da anni considerata una delle donne più belle ed affascinanti dello showbiz. Sono anni, infatti, che fa parte del mondo dello spettacolo e, nonostante adesso non sia presente più in tv come un tempo, continua ad essere seguita ed apprezzata dal pubblico con cui condivide diversi momentisua vita sui social. fonte foto: Instagramè un’artista che in questi anni si è contraddistinta in vari campi: ballerina, conduttrice, attrice, cantante, sportiva. Una vera professionista che ha avuto un ruolo di spicco all’interno del ...

