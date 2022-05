"Se lo stanno chiedendo...". Spunta il clamoroso nome per sostituire Allegri, la voce indiscreta (Di lunedì 16 maggio 2022) Ex giocatore, nello staff di Andrea Pirlo anno scorso e ora al Verona. Ma se fosse stato Igor Tudor l'allenatore giusto per questa Juve? Il Fatto Quotidiano si è posto sulle proprie pagine questa domanda. La Juve quest'anno chiuderà la stagione senza titoli da 10 anni a questa parte, e in casa di Madama aleggia un clima di depressione nell'anno del ritorno di Massimiliano Allegri. Da giocatore Tudor, invece, arrivava via Spalato a Torino nell'estate 1998, e in bianconero visse sette stagioni, con due scudetti e due Supercoppe, prima che un grave infortunio lo costringesse a smettere a soli 28 anni. Tudor e la scelta ingiusta subita nello staff di Pirlo - Come già detto, nello staff di Pirlo, che anno scorso vinse Coppa Italia e Supercoppa Italiana, c'era pure Tudor: "A volermi alla Juventus fu proprio Andrea - raccontò Tudor a Sportske Novosti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Ex giocatore, nello staff di Andrea Pirlo anno scorso e ora al Verona. Ma se fosse stato Igor Tudor l'allenatore giusto per questa Juve? Il Fatto Quotidiano si è posto sulle proprie pagine questa domanda. La Juve quest'anno chiuderà la stagione senza titoli da 10 anni a questa parte, e in casa di Madama aleggia un clima di depressione nell'anno del ritorno di Massimiliano. Da giocatore Tudor, invece, arrivava via Spalato a Torino nell'estate 1998, e in bianconero visse sette stagioni, con due scudetti e due Supercoppe, prima che un grave infortunio lo costringesse a smettere a soli 28 anni. Tudor e la scelta ingiusta subita nello staff di Pirlo - Come già detto, nello staff di Pirlo, che anno scorso vinse Coppa Italia e Supercoppa Italiana, c'era pure Tudor: "A volermi alla Juventus fu proprio Andrea - raccontò Tudor a Sportske Novosti ...

