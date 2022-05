Scuola e pandemia, indagine Istat sulla disuguaglianza (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono stati pubblicati sul sito ufficiale dell’Istituto Nazionale di Statistica i risultati di un’indagine svolta riguardo il rapporto dei ragazzi con la pandemia e in particolare sull’impatto che questa situazione di emergenza ha avuto sugli alunni che frequentano la Scuola secondaria Il comunicato stampa è stato pubblicato lo scorso 4 maggio e prende in considerazione L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono stati pubblicati sul sito ufficiale dell’Istituto Nazionale di Statistica i risultati di un’svolta riguardo il rapporto dei ragazzi con lae in particolare sull’impatto che questa situazione di emergenza ha avuto sugli alunni che frequentano lasecondaria Il comunicato stampa è stato pubblicato lo scorso 4 maggio e prende in considerazione L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

stanzaselvaggia : La scuola di mio figlio porta i ragazzi in gita in Val Seriana e io sono felice che abbiano scelto di portarli lì,… - BastiatContrari : Che la scuola sia poco 'determinante' lo vediamo, indirettamente, dal trend dei test invalsi (5a superiore) in peri… - Lucaarggh : RT @CathVoicesITA: Emerge netto il danno psicologico delle #mascherine, tuttora obbligatorie a #scuola, su bambini e ragazzi @madforfree d… - d73_alex : RT @stanzaselvaggia: La scuola di mio figlio porta i ragazzi in gita in Val Seriana e io sono felice che abbiano scelto di portarli lì, nei… - DONELLAFORABOS1 : RT @stanzaselvaggia: La scuola di mio figlio porta i ragazzi in gita in Val Seriana e io sono felice che abbiano scelto di portarli lì, nei… -